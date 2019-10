Achterhoekse bedrijven in de prijzen vanwege talent, inspiratie en onderscheidend vermogen

video Popronde in Doetinchem debuteert met 42 optredens: óók in Bakker Bart

15:36 DOETINCHEM - Het winkelend publiek dat gisteravond op het Simonsplein in Doetinchem liep, leek ineens onderdeel te zijn van een intiem concert. Ergens uit een paar speakers hoorden ze de stem van de talentvolle singer-songwriter Jade Praize. Met haar akoestische gitaar stond de voormalige deelneemster van The Voice of Holland niet in een van de cafés, maar in Bakker Bart.