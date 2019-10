Achterhoekse bedrijven met handen in het haar: ‘Personeel vinden is probleem’

Dit staat in ‘Regio in beeld’, het jaarlijkse rapport van het UWV dat inzicht biedt in de kansen en knelpunten voor werkzoekenden en werkgevers per regio. Hieronder vertellen drie Achterhoekse bedrijven over de krapte in hun eigen sector.

Sensire: ‘Jongeren die elders gaan studeren is probleem’

,,Het is zeker lastig om goed personeel te vinden”, zegt woordvoerder Arend Pleysier van zorgorganisatie Sensire. ,,Maar het is een landelijk probleem.” Dit is deels te danken aan de vergrijzing: doordat mensen ouder worden, groeit de vraag naar zorg, en dus de vraag naar personeel.



,,We proberen te voldoen aan de toenemende zorgvraag door bijvoorbeeld zorg op afstand te bieden”, zegt Pleysier. ,,Er worden iPads gebruikt waarmee we kunnen beeldbellen.” Dit lost het probleem echter niet op: ,,Een steunkous kun je niet via de iPad aantrekken bij iemand”, zegt de woordvoerder.



Een andere oorzaak volgens Sensire is de uitloop van jonge mensen. ,,Dat is een echt Achterhoeks probleem. Jongeren gaan elders studeren en komen niet meer terug. Hierdoor ontstaat er ook een tekort aan hoger opgeleid personeel.”