Achterhoekse bedrijven vallen in de prijzen

Het gaat om Claymount in Dinxperlo, Reesink in Hengelo, Ulamo Coating in Ulft en Van Raam in Aalten. In totaal hadden zich meer dan dertig Gelderse bedrijven aangemeld voor de ‘wedstrijd’. Zeven bedrijven met nieuwbouw- of uitbreidingsplannen krijgen uiteindelijk 200.000 euro ter ondersteuning van de plannen. Met de tenderregeling wil de provincie investeren in bedrijven die zich bezig houden met de nieuwste technologieën en materialen.