Achterhoekse bierbrouwerij slaat handen ineen met Grolsch: Nieuw speciaalbier voor Slag om Grolle

De Kloeck Volck, zoals het biertje officieel heet, is een amberkleurig saison bier met 5% alcohol. Het bier is gebrouwen met Hollandse mout, Spaanse sinaasappelschillen en laurier. Dit laatste is volgens de twee brouwers het klassieke symbool voor de overwinning.



Bierliefhebbers konden via Facebook stemmen op de naam van het nieuwe bier. Er was keuze uit een drietal historische namen, waarbij Kloeck Volck als winnaar uit de bus kwam rollen. De naam verwijst naar de vooruitziende blik, felheid en moed van de inwoners van Grolle, waarmee zij in de avond van 20 juli 1627 hun stad verdedigden.



De Kloeck Volck is exclusief verkrijgbaar in aanloop naar en tijdens de Slag om Grolle, dat plaatsvindt van vrijdag 18 tot en met zondag 20 oktober.