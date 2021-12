Achterhoekse bloemencorso’s internationaal erfgoed: ‘Erkenning dat het uniek is wat wij doen’

Daarmee wordt de corsocultuur, na het molenaarsambacht, de tweede Nederlandse traditie op deze lijst.



En dat maakt Ter Haar apetrots. ,,Het is een erkenning dat het uniek is wat we doen. Al sinds 1929 maken we die wagens hier in het dorp, de meest fantastische creaties beplakt met duizenden dahlia’s. Omdat we dat al zo lang doen, vinden we het heel normaal. Maar dit bewijst dat wat de corsogemeenschap doet, bijzonder en uitzonderlijk is.”