Achterhoekse boer schrijft brief aan koningspaar: ‘Wij staan voor een diepe put en wachten tot we erin vallen’

Beetje bij beetje kunnen we weer naar schouwburg in Zutphen, Theater Hanzehof stippelt eigen ‘routekaart’ uit

16 november Het was twee weken geleden een forse tegenvaller voor medewerkers van Theater Hanzehof in Zutphen toen premier Mark Rutte extra maatregelen instelde, waardoor theatervoorstellingen even niet konden doorgaan. Die klap zijn ze te boven. De Hanzehof werkt aan een heropening en heeft een eigen routekaart klaarliggen op weg naar een volledige opening.