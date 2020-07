Achterhoekse boeren op weg naar Nijmegen om brief te bezorgen bij ‘stikstofstrijder’ Vollenbroek

Jongen (7) uit Doetinchem weer thuis na aanrijding door 77-jarige Doesburger

14:53 DOETINCHEM - Een zevenjarige jongen die zaterdag op de Henri Dunantlaan in Doetinchem is aangeden door een auto maakt het goed. De jongen is thuis uit het ziekenhuis en zijn verwondingen vallen mee, volgens de politie.