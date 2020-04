Achterhoekse bouw verwacht klap corona pas later

,,Nu zie je nog amper effect van corona op de bouw", zegt Bram Klomps, voorzitter van brancheorganisatie Bouwend Nederland afdeling Achterhoek en directeur van Klomps Bouwbedrijf in Dinxperlo. ,,De bouwwerken die gaande zijn, lopen door. Zzp’ers hebben er wel last van, die belanden nu als eerste thuis. Het is moeilijk in de toekomst te kijken. Een half jaar geleden was het halleluja in de bouw, nu is het corona. En hoe is het over zes maanden?"