Achterhoekse brandweer heeft minder vrijwilligers als wagens verdwijnen

LIVE | Drukste ochtend­spits ooit: bijna 1000 kilometer file

8:00 Duizenden boze boeren demonstreren vandaag in Den Haag. Ze voelen zich in een hoek gedrukt in de discussie over de stikstofproblematiek, maar ook bij vraagstukken over bijvoorbeeld dierenwelzijn. De boeren zijn het zat en eisen meer waardering. Uit Oost-Nederland rijden honderden boeren richting het Malieveld. Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.