Achterhoekse brandweer naar Limburg: ‘Bereid je erop voor dat mensen je in paniek aanklampen’

DOETINCHEM - ,,Bereid jullie erop voor dat mensen je in paniek aanklampen", zegt Thomas van Dijk, officier van dienst, terwijl hij 26 brandweerlieden toespreekt. Even later vertrekken vier brandweerauto's van posten uit Zelhem, Vorden, 's-Heerenberg en Laren om hulp te gaan bieden bij de watersnood in Limburg.

,,Mensen kunnen ook hun huisdier hebben moeten achterlaten", geeft Van Dijk zijn mannen ook nog mee. ,,Of er drijft een verdronken huisdier in het water. Vergeet ook niet dat het wat met mensen doet als ze hun huis moeten achterlaten.” Collega Christian Velthausz, hoofdofficier van dienst, drukt de mannen op het hart ook op zichzelf te letten: ,,Wees je bewust van de kracht van woest water. In Duitsland zijn twee brandweerlieden overleden.”

In colonne naar Meerssen

Om 21.15 uur vertrekken donderdagavond vanaf de brandweerkazerne in Doetinchem vier zogenaamde brandbestrijdingsvoertuigen in colonne naar Meerssen. De voertuigen zijn gewend over lastig terrein te rijden. In Limburg - dat zwaar getroffen is door de hevige regenval en rivieren die buiten hun oevers treden - wordt verwacht dat ze zich door water moeten verplaatsen. De 26 brandweerlieden gaan namens Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) naar het zuiden. Dit na een hulpvraag vanuit de Limburgse veiligheidsregio.

Donderdagavond vertrekt de eerste shift. Ze verwachten rond middernacht in Meerssen aan de slag te kunnen. Om 8 uur 's morgens worden ze afgelost door verse ploegen, ook uit Zelhem, Vorden, 's-Heerenberg en Laren. Die groep wordt om 16 uur 's middags weer afgelost door de derde shift. ,,Totaal bieden we 24 uur bijstand", zegt Heidi Otten, woordvoerder van de VNOG. ,,De mannen die na de acht uur zijn afgelost, worden in busjes teruggebracht naar hun posten in de Achterhoek.”

‘Dit kunnen we goed’

,,Wat we precies gaan doen, weten we eigenlijk niet", zegt Olav Strotmann, plaatsvervangend regionaal commandant, vooraf. ,,Maar we verwachten dat we mensen moeten evacueren. Het is heel triest wat daar gebeurt. Hoe dan ook is dit wel waar we voor zijn opgeleid. Dit kunnen we goed. Hulp verlenen en extra schade voorkomen.”

Ook brandweerlieden van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid zijn naar Limburg vertrokken om hulp te bieden.