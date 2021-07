Achterhoekse brommer Brekr scheurt Europa binnen na kapitaalinjectie van 1,5 miljoen

Met het geld kunnen meer elektrische tweewielers worden gebouwd en campagnes gemaakt om Brekr bekend te maken in landen als Frankrijk, Italië en Spanje. De kapitaalinjectie komt van Bloomit Ventures, dat ook achter de bekende Babboe bakfietsen zit.



,,Sinds we zijn begonnen met Brekr, eind 2019, hebben we 400 brommers gemaakt én verkocht. We willen toe naar enkele duizenden per jaar, die we verkopen in zo’n tien tot veertien Europese landen”, zegt Niels Willems, oprichter en commercieel directeur van het in Doetinchem gevestigde bedrijf.