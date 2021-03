Achterhoekse burgemeesters en Landrat Kreis Borken roepen op met Pasen niet de grens over te steken

Deken van mist boven Gelre ziekenhui­zen: gesprekken over toekomst vestiging Zutphen

10:07 Er is in Zutphen grote onzekerheid ontstaan over de toekomst van het ziekenhuis. Geruchten over het uitkleden van afdelingen gaan weken de ronde. Gelre ziekenhuizen zelf laat niet het achterste van de tong zien, maar gaat wel in gesprek met gemeenten, een vertegenwoordiging van patiënten en zorgpartijen over de toekomst van de ziekenhuis.