Achterhoekse burgemeesters grijpen niet in als winkeliers hun zaak openen: ‘Kunnen niet van lockdown naar lockdown blijven gaan’

,,Ondernemers zitten in een ingewikkelde situatie. Daar heb ik begrip voor. We zullen daarom niet optreden als winkels een statement willen maken door open te gaan”, zegt burgemeester Otwin van Dijk (Oude IJsselstreek). ,,We kunnen niet van lockdown naar lockdown blijven gaan. Dat betekent dat er plannen gemaakt moeten worden hoe winkeliers gecontroleerd open kunnen gaan.”



Anton Stapelkamp van Aalten zegt dat de coronaregels blijven gelden. Maar: ,,Een demonstratieve actie op zaterdag zal ik niet verbieden en daar zal ik ook niet handhavend op handelen.”



Montferland heeft met andere gemeente het kabinet dringend verzocht om zaterdag niet te hoeven handhaven bij niet-essentiële winkels die open zijn. ,,We krijgen verschillende signalen dat dat gaat gebeuren zaterdag”, vertelt de woordvoerster. ,,Het college van Montferland heeft besloten niet te handhaven, mits voldaan wordt aan de veiligheidsvoorschriften in de winkels. Dat is essentieel.”