Achterhoekse Cultuur Verbinders winnen prijs

Cultuur Verbinders Achterhoek is een opleiding tot een soort tolk/vertaler, maar dan niet op het gebied van taal, maar op het gebied van de cultuurverschillen. Het is een initiatief van Figulus Welzijn, de Achterhoekse gemeenten, de provincie Gelderland en Vluchtelingenwerk Oost Nederland.

Berkelland

Echt welkom

De jury was onder de indruk van de degelijkheid van de aanpak: „De Cultuurverbinders worden opgeleid en gaan bijvoorbeeld mee naar afspraken bij de woningcorporatie of de gemeente. ‘Het zorgt voor een echt welkom in Nederland, het voorkomt dat nieuwkomers stranden in de bureaucratie en geeft ook mensen die al langer in Nederland zijn een rol. De aanpak is effectief: statushouders die meedoen vinden 25% sneller een baan.”