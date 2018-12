Achterhoekse dialectband Verdan geet niet verdan

He­ma-toiletjuf Ine stopt na 30 jaar; ‘Dit is het schoonste toilet in hartje Doetinchem’

14:27 DOETINCHEM - Na 30 jaar trouwe dienst stopt Ine Berghuizen (70) als toiletjuffrouw bij de Hema in Doetinchem. Een begrip - want dat was ze - verlaat de binnenstad. ,,Dit is het schoonste toilet in het centrum van Doetinchem”, zegt Ine Berghuizen. ,,Tenminste, dat hoor ik van klanten. Nu en dan laat iemand de wc smerig achter. Dan maak ik het schoon. Daar ben ik voor, toch?”