Achterhoekse gedupeerden toeslagenaffaire melden zich mondjesmaat bij gemeente

Gemeenten willen gedupeerden te hulp schieten met advies en het kwijtschelden van schulden. De Belastingdienst en de gemeenten gaan samenwerken om naast financiële compensatie ook andere hulp te bieden aan ouders om hun leven weer op orde te krijgen.



,,We hebben drie reacties gekregen naar aanleiding van onze oproep rondom de toeslagenaffaire’’, meldt de Winterswijkse wethouder Elvira Schepers. ,,En we zijn ook met allen in contact gekomen. Alle inzet is erop gericht om deze mensen te helpen waar dat nodig is. De oproep wordt nog herhaald, zodat we hopelijk nog meer mensen kunnen bereiken.”



In Aalten hebben zich inmiddels ook enkele gedupeerden gemeld. Hen zelf benaderen is lastig, omdat de gemeenten niet weten wie het betreft. ,,Er is nu afgesproken dat gemeenten toch over namen en verdere gegevens van gedupeerden kunnen beschikken. Dat geeft ons de mogelijkheid om de betrokkenen actief te benaderen en met hen in gesprek te gaan of en welke ondersteuning nodig is”, aldus een woordvoerder.