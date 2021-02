Achterhoekse gemeenten klaar voor sneeuw; wel zorgen over impact van zout

‘Besluit SKB vaatchirur­gie komt te vroeg, blijven samenwer­ken is belangrijk voor patiënten in Achterhoek’

4 februari DOETINCHEM - Het besluit van het SKB om voortaan samen te werken met de vaatchirurgen van het MST-ziekenhuis in Enschede komt te vroeg. Dat zegt Marcel Daniëls, die als voorzitter van regioklankbordgroep nog volop bezig is met het maken van een toekomstvisie over de ziekenhuiszorg in de Achterhoek.