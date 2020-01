Achterhoekse gemeenten zetten website op slot tegen hackers

In de Achterhoek gaat het in ieder geval om de gemeenten Aalten, Bronckhorst, Doetinchem en Doesburg. Winterswijk nam donderdag al de maatregel om delen van de website ontoegankelijk te maken, om zo de cyberaanvallen te voorkomen.

De gemeenten Doetinchem, Aalten, Winterswijk en Doesburg zijn qua ICT met elkaar verbonden. Een team van de drie gemeenten is bezig te onderzoeken of de sites in de loop van de middag in de lucht kunnen, of dat er een andere oplossing moet worden gevonden. Inschrijfformulieren kunnen daarbij voorlopig niet worden gebruikt. Ook de websites van Buha en het Buurtplein vallen daaronder.