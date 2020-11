Achterhoekse gemeenteraden klungelen met digitaal vergaderen: ‘We houden ons hart vast’

In Doetinchem bijvoorbeeld: daar strandde de digitale bijeenkomst ’s vorige week avonds om kwart over elf. Na een schorsing lukte het niet meer om de vergadering opnieuw te starten. Het lukte wel om iedereen in beeld te krijgen, maar niet om het vervolgens te streamen. En dat is wel verplicht: elke gemeenteraad moet zijn besluit in het openbaar nemen.



Kort voor middernacht werd besloten om de Doetinchemse vergadering af te breken en over een week verder te gaan. Er stonden nog zeven punten op de agenda, zoals de veelbesproken kwestie rond de gifvaten en het joodse onroerend goed. Afgelopen donderdag ging het wel vlekkeloos.



Online vergaderen zorgt in Winterswijk voor minder lange discussie en minder interrupties. Maar ook kwam het al een paar keer voor dat het geluid niet werkte. Eén vergadering viel zelfs helemaal uit door technische malheur. ,,We houden aan het begin van de vergadering ons hart vast”, zegt raadsgriffier Maarten Hollander.