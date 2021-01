Achterhoekse groeistuip lijkt corona-effect; regio kruipt weer richting 300.000 inwoners

Het is een bevolkingsgroei die in de Achterhoek niet meer is gezien sinds halverwege het eerste decennium van deze eeuw. Dat de gemeente Doetinchem er opnieuw 285 inwoners bijschrijft, is niet eens verrassend. De stad groeit al jaren en wil in 2036 70.000 inwoners tellen. Maar dat Winterswijk er ineens 165 inwoners op vooruitgaat, is opvallend.