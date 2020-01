Achterhoekse groene actie Kruidenhof en Estinea tegen processierups

Boeren houden flashmobs, woensdag door grotere actie weer verkeers­over­last te verwachten

13:07 LICHTENVOORDE - In de aanloop naar een nieuwe protestdag in Den Haag, volgende week woensdag, houden boeren langs de grote wegen in Gelderland ‘flashmobs': vandaag, morgen, maandag en dinsdag gaan ze er tussen 16.30 en 17.30 uur met spandoeken en tractoren staan.