Gezondheidswinst

Patiënten met pijn op de borst worden in de huidige situatie thuis of in de ambulance direct beoordeeld. Is er sprake is van een hartinfarct en hebben zij direct een dotterbehandeling nodig? Dan gaan zij rechtstreeks naar MST in Enschede of Rijnstate in Arnhem. In de nieuwe situatie is het St. Agnes-Hospital een extra snelle mogelijkheid. Met toestemming van de patiënt rijdt de ambulance rechtstreeks naar Bocholt als dit sneller is.