Achterhoekse horeca-ondernemers bereiken Binnenhof en brengen Rutte ‘boodschap van pijn’

De wandelende horeca-ondernemers hebben tijdens hun tocht tientallen mensen gesproken uit de horeca- en evenementenbranche. Een plan dat hieruit naar voren kwam, was het invoeren van sneltesten bij de entree van de horeca. ,,We kunnen als horeca onderdeel zijn van de oplossing van het probleem‘’, zo bracht het tweetal in een gesprek met Rutte naar voren. ,,We kunnen goed organiseren, met grote stromen mensen omgaan en reserveringssystemen hebben we al.” Ditzelfde idee had horecabaas Khalid Oubaba voor de gemeenten Arnhem en Nijmegen twee weken geleden. Dit heeft tot dusver niet geleid tot concrete stappen. Van Zijtveld: “Rutte noemde dit idee heel interessant.‘’