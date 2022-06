Achterhoekse huisartsen onder enorme druk: ‘Minder dokters, terwijl meer mensen zorg nodig hebben’

Nederlan­ders en Duitsers vieren samen feest: ‘Oldenkotse kermis is de EU in het klein’

OLDENKOTTE - Ooit was de Oldenkotse kermis het enige moment dat je ‘s avonds na negen uur nog de grens over kon, langs het gesloten douanekantoor. Inmiddels is de slagboom op de grens al 28 jaar verleden tijd. „Nu is de kermis juist het enige moment dat het grensverkeer hier gestremd is”, zegt caféhouder Jozef Rotering.

