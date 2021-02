Achterhoekse ijsbanen wachten gespannen af; het wordt goed koud, maar er valt ook veel sneeuw

Doetinchem en Winterswijk gaan het waarschijnlijk wel redden. De kans is heel groot dat daar volgende week geschaatst kan worden.

Maar daarvoor moet wel eerst ingegrepen worden, zegt bestuurslid Gerard Bovenmars van de vereniging IJD’96. ,,Morgen halen we het water van de baan. Dan kan het wat ons betreft gaan sneeuwen. Maandag hopen we dan de sneeuw weg te kunnen halen om vervolgens opnieuw water te sproeien. Na maandag wordt geen sneeuw meer verwacht. Dan zouden we kunnen gaan schaatsen!”

Ingewikkeld

Sneeuw en ijs is een ongelukkige combinatie. Dat zorgt ook voor kopzorgen bij de natuurlijke ijsbanen elders in de regio. Daar wordt het gevecht met de sneeuw een stuk ingewikkelder.

In Lievelde wachten ze daarom in spanning af. ,,Als het even kan willen we wel, maar sneeuw is wel lastig. Alleen als er een dik pak valt en er nog geen ijs onder ligt, is de kans dat de sneeuw naar beneden zakt en daarboven een laag ijs ontstaat. Dat is prima”, weet eigenares Ans Reinders van de ijsbaan.

Toch wordt er nog even gewacht met in actie komen. ,,We willen eerst duidelijkheid van de gemeente over wat wel of niet kan. We hebben toch te maken met corona. Hoeveel mensen mogen we ontvangen en met welke regels? We willen graag, maar niet ten koste van alles.”

Steenderen blijft dicht

In Steenderen blijft de ijsbaan hoe dan ook gesloten deze winter. ,,Wij vinden de risico’s te groot”, zegt voorzitter Martin Nieuwenhuis van ijsvereniging De Molenkolk. ,,De meeste van onze vrijwilligers zijn ouder dan 60 jaar. Wij willen hen niet in gevaar brengen. Bovendien zijn we bang voor een stormloop van schaatsliefhebbers, zodat het veel te druk wordt om een coronaprotocol te kunnen handhaven.’’