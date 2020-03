Achterhoekse kinderen nog weken thuis, maar geen vrees voor leerachterstand

,,We moeten blijven opletten hoe alles zich ontwikkelt maar kinderen kunnen best een tijdje school missen, is mijn indruk”, zegt Frans Laarakker van GelderVeste, schoolbestuur voor zeventien scholen in onder meer Doetinchem en Bronckhorst. ,,Zeker als ze de leerstof blijven doen die voor thuis is aangereikt.”



De scholen zitten in ieder geval tot 6 april dicht. Dinsdag (31 maart) hakt het kabinet de knoop door of de deuren nog langer dichtblijven, misschien wel tot 1 juni.



Als dat zo is, verwachten de middelbare scholen niet dat daardoor veel meer leerlingen dan normaal blijven zitten, zegt Henk van der Esch van Achterhoek VO, waar dertien Achterhoekse middelbare scholen onder vallen. ,,Dit is een unieke, historische situatie, waarmee docententeams rekening houden in de overgangsbeslissingen”, zegt Van der Esch.