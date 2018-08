Achterhoekse koelteparken nooit aangelegd ondanks subsidie

In deze drie parken is samen 37.500 euro geïnvesteerd en ook voor de andere Achterhoekse gemeenten lag 12.500 euro per park klaar. Maar in de andere vijf gemeenten blijft het voor inwoners puffen in de parken. Provinciewoordvoerder Petra Borsboom: ,,Het is inderdaad bij drie parken gebleven. De overige 62.500 euro subsidie is nooit aangevraagd.’’



Het is onduidelijk waarom. De vijf Achterhoekse gemeenten hebben jaren tijd gehad om het geld aan te vragen, maar die kans laten liggen. Nu is het ruim tien jaar later en is het geld al lang terug in de algemene middelen; de subsidie voor de koelteparken bestaat niet meer.