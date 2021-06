Achterhoekse kroegen kleuren Oranje: ‘Tijdens het EK wil je die sfeer hebben, gelukkig kan dat nu een beetje’

Berkelland kan eindelijk weer feest vieren: groen licht voor zomerfees­ten

24 juni EIBERGEN – Eindelijk weer feestvieren! Dat kan bij de zomerfeesten in Eibergen en de septemberfeesten in Borculo. Bij de SEN-feesten in Neede is de knoop nog niet doorgehakt, maar de organisatie geeft de hoop nog niet op dat in augustus op een veilige manier feest kan worden gevierd.