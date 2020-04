Achterhoekse lintjesregen; feestje voor 64 gedecoreerden in coronatijden

De Lintjesregen verliep dit jaar anders dan anders. Telefonisch, via beeldbellen of op gepaste afstand werden alle 64 gedecoreerden in de Achterhoek ingelicht over hun onderscheiding. Een uitreiking volgt later.

Winterswijk (16)

Een recordaantal Koninklijke onderscheidingen in Winterswijk: zestien inwoners van de gemeente ontvingen een lintje, waarvan er twee werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.



Harry Meulenkamp bracht een belangrijke bijdrage aan het ontwikkelen van leermethodieken voor kinderen met leerstagnaties en taalstoornissen. Ook John van Duren werd benoemd tot Ridder. In de afgelopen 37 jaar vervulde hij verschillende bestuurlijke functies.



Veertien inwoners mogen zich vanaf nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Als oprichter en voorzitter van de stichting Hart4Winterswijk voorzag Johan Esendam Winterswijk al van 63 AED’s.



Gastheer en conciërge Wim Grevers van verenigingsgebouw De Klephoorn is altijd bereid om de muziekverenigingen te ondersteunen. Jan Hesselink bekleedde verschillende functies bij de brandweerpost Winterswijk en is momenteel niet-repressief vrijwilliger.



De kwaliteit van het onderwijs op openbare scholen in Winterswijk werd verbeterd door Peter Schot. Henk Voskuil is in diverse functies zeer betrokken bij de speeltuinen van Winterswijk. Redactielid Lenie Kruisselbrink van Buurtkrant Corle voorziet inwoners al meer dan veertig jaar van het nieuws. Samen zetten Jan en Bertha Kuiperij in 1965 kegelclub Val Umme op en waren daar jaren vrijwilliger.

Volledig scherm Erwin te Selle geeft in zijn vrije tijd graag zwemles in zwembad Jaspers in Winterswijk. © theo kock

Diny Lamers speelde een belangrijke rol in de zorg voor mensen met dementie en hun naasten in Oost Nederland. 60 jaar lang is Jan Nijenhuis al vrijwilliger bij voetbalvereniging M.E.C. in Winterswijk-Miste. Nick Reinderink heeft bij Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland bijgedragen aan de veiligheid van de gehele Achterhoek.



Erwin te Selle vervult met groot enthousiasme verschillende functies bij de Winterswijkse Watersportvereniging. Als voorzitter van Foundersvereniging Theater de Storm maakt Willy Smit zich hard voor het behoud van het theater. De gemeente kan al jarenlang rekenen op de inzet van Henk Jan Tannemaat, onder andere als lid van de gemeenteraad.

Doetinchem (9)

De gemeente Doetinchem is één Ridder in de Orde van Oranje-Nassau rijker, namelijk Jan Kaak. Kaak ondersteunt de stichting Bake For Life, die zich inzet om kansarmen in het buitenland een kans te bieden op redelijk leven.



Acht inwoners zijn geëerd met het versiersel Lid in de Orde van Oranje Nassau. Elke week organiseert Riet van Dijk-Korenblek als vrijwilliger bij Sensire muziekochtenden op locatie Sydehem in Zeddam. Peter Bob Peerenboom zet zich in om de armoede in de gemeente te bestrijden. 16 jaar lang werkte Anneke Peerenboom-Van Rijssel vrijwillig bij de Wereldwinkel in Doetinchem en Zelhem.

Volledig scherm Jan Kaak (rechts) mag zich voortaan Ridder in de Orde van Oranje Nassau noemen. © theo kock persfotografie

Willem Rodenburg wordt geëerd omdat hij onder andere lid is van het Platform Chronisch Zieken gemeente Doetinchem. Het Stadsfeest kon jarenlang rekenen op de hulp van Günter Giesen. Gerrit van Lenthe is vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Doetinchem, onder andere als kerkrentmeester en voorzitter van de kerkenraad. Ook Enna Oostlander-Bertram zette zich in voor de kerken, mede als coördinator en voorzitter.

Oude IJsselstreek (9)

Fred Niesink mag zich vanaf nu Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen, vanwege zijn vrijwilligerswerk bij de politie en activiteiten bij de de Landelijke Organisatie van Politie Vrijwilligers. Daarnaast zijn acht inwoners van de Oude IJsselstreek gedecoreerd met het versiersel Lid in de Orde van Oranje-Nassau.



De jeugd en senioren konden rekenen op Tonnie Aalders, als begeleider van jeugdgroepen en maaltijdbezorger. De zeer betrokken pleegouders Jan en Marijke Bongers vingen maar liefst dertien kinderen op.



Paul Knaven is als onder andere klusjesman onmisbaar bij de Petrus en Pauluskerk en het Antoniuskerkhof in Ulft. Leo Krabbenborg zorgde mede voor de renovatie van het clubgebouw en de nieuwe kantine bij voetbalvereniging Etten. Echtgenote Hermien Krabbenborg zet zich voor ouderen en mensen met een beperking, als vrijwilligster bij de Zonnebloem en de Bettekamp.



Ook Corrie van Liere-van Kooten helpt bij de Bettekamp, zo kookt ze onder andere met de bewoners. Theo Willemsen heeft met zijn genealogische kennis bijdragen aan het project Terborg600.

Montferland (10)

10 inwoners werden er in de gemeente Montferland onderscheiden, waarvan er een, Pascal Kamperman, de onderscheiding Ridder in Orde van Oranje-Nassau kreeg. De projecten Scholder an Scholder en Achterhoek in Beweging staan op zijn naam.



Annie Messing-Winters is betrokken bij de parochie, het dorpshuis Huuske Aschwin en is mantelzorger voor haar alleenstaande buurvrouwen. Vanaf het moment dat Ed de Haas in 's-Heerenberg kwam wonen, zette hij zich in als vrijwilliger voor diverse organisaties.



Willeke Loeven-Wissink bezorgt eenzame ouderen een leuke middag met haar handwerkclub. Haar man Jos Loeven helpt bij de Voedselbank mensen die het minder hebben. Harde werker Bennie Seegers onderhoudt sinds 2004 het terrein en de begraafplaats bij de Suitbertus Kerk in Stokkum.



Al meer dan 31 jaar is Anny Dellemann-Gerretschen vrijwilligster bij zorgcentrum Sydehem. Haar zoon Frank Dellemann ontvangt een lintje voor zijn activiteiten voor vele verenigingen. Xaf Hendriksen zorgde voor bloei en ontwikkeling Schutterij Sint Isidorus als onder andere beschermheer. Paul Ewald heeft in de sociale raad Montferland veel aandacht voor het onderwerp eenzaamheid en is hulpmaatje bij Welcom.

Berkelland (4)

Vier nieuwe Leden in de Orde van Oranje-Nassau in ons verspreidingsgebied in Berkelland. Derkje Hogevonder-ten Brinke helpt anderen met hun belastingaangiftes tijdens haar vrijwilligerswerk bij de FNV. Vele functies had Jan Pasman, bij verschillende stichtingen en verenigingen. Stichting Paklack richtte hij zelf op. Bij lokale omroep Achterhoek FM helpt Jan Vreman sinds 2002 met de religieuze programma's. Meer dan 10 jaar helpt Marietje Stegers-te Focht al vrijwillig bij de Sint Paulusparochie in Beltrum en Stichting Kulturhus De Wanne.

Aalten (4)

Stichting Marga Klompé heeft een goede vrijwilliger aan Dirk ter Maat, die ook vrijwilliger is op de buurtbus Aalten-Lichtenvoorde-Ruurlo. Ook zijn vrouw Gerda ter Maat-Siebelink krijgt een lintje, mede vanwege haar vrijwilligerswerk bij Marga Klompé.

Bert Klijn Hesselink is mantelzorger voor zijn tweelingbroer en is betrokken bij muziekgroep De Vrolijke Noot. Het kerkelijk archief is te danken aan Herman Onnink, waar hij van 2007 tot 2018 zich voor heeft ingezet.

Bronckhorst (8)

Acht Bronckhorsters kregen een telefoontje van burgemeester Marianne Besselink, waarvan twee benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dick Bulten gaat van Lid naar Ridder vanwege zijn vrijwilligerswerk in de enduro, motorsport en fietscross.



Frank Van Setten zette zich in voor drie stichtingen en is voorzitter van de Commissie van Advies Museumstoomtram Hoorn-Medemblik. Rinus Ilbrink was onder meer actief als bestuurslid bij Vereniging Oud Vorden en parkbeheerder bij het Vordens Tennis Park.



Medeoprichter van survivalvereniging Jan in ’t Touw Gerrit Jan Vliem organiseert trainingen en ondersteunt activiteiten gerelateerd aan survival. Wim Bijenhof helpt bij de brandweer, eerst als bevelvoerder brand en hulpverlening, nu als niet-repressief vrijwilliger.



Als coördinator Zwerfvuildag Vorden en praatgroep Milieu maakt Ria van Vleuten-Mocking zich hard voor het milieu. Helpende hand Hans Joling hielp onder andere bij voetbalverenigingen Baakse Boys en Drempt Vooruit. De Hengelose Hengelsportvereniging kon 41 jaar rekenen op bestuurslid Hans Meijer.

Oost Gelre (4)