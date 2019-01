Achterhoekse Nieuwsquiz: 9 inzenders alle 50 goed

DOETINCHEM - Negen deelnemers hadden alle 50 vragen van de Achterhoekse Nieuwsquiz over 2018 goed. Zestien finalisten binden met elkaar de strijd aan tijdens de finale op zondag 13 januari in de Gruitpoort.

Waar staat een replica van de synagoge die ooit in Terborg heeft gestaan? De vraag bleek een van de hersenbrekers van de Achterhoekse Nieuwsquiz over 2018. Het juiste antwoord was Mevo Horon, een Israëlische nederzetting op de bezette Westelijke Jordaanoever. Maar ook de vraag met welk concert Normaal terugkeert in 2019 (Olderwets høken) leverde problemen op.

Er waren zo'n 150 inzenders van de quiz die zowel in de krant als online was in te vullen. Degene die beide invulde ontdekte dat vraag 43 verschilde. De vraag in de krant was blijven staan en afkomstig uit de editie van vorig jaar. Beide versies zijn meegeteld.

Finale

Negen deelnemers hadden alle vijftig vragen goed. Zij en nog zeven deelnemers worden uitgenodigd om de finale op zondag 13 januari te spelen in de Gruitpoort in Doetinchem (aanvang 14.00 uur).

1De gevonden kazemat was er niet voor niets. Hoe vaak ging Doetinchem in 1572 over in andere handen? c. 6.

2 Hoe heet het concert waarmee Normaal in 2019 in Lochem terugkeert? b. Olderwets høken.

3 Domien Esselink schreef voor deze krant wekelijks een column. Onder welke noemer? b. Domienant.

4 Hans Kamperman uit Groenlo strijdt voor legalisering cannabis. Hij ging daarbij erg ver. Hoe haalde hij het nieuws?

b. Hij sprong van de tribune van Tweede Kamer.

5 Nieuwjaar begint goed met een New Years Party die door drukte leidt tot een klachtenregen op Facebook. Waar is het feest? a. Olde Beth.

6Maarten Bos hield de Achterhoekse eer hoog in 'Boer zoekt Vrouw'. Waar woont hij? c. Barlo.

7 Meester Gerard, juf Jet en juf Nellie gingen met pensioen. Van welke Doetinchemse basisschool nemen zij afscheid? a. Canadaschool.

8 Op voormalig woonwagenkamp Dennenoord in Winterswijk zitten bedrijven waar de buurt last van heeft. Welk soort? a. Recycling.

9 De nationale schoolvoetbalkampioenen van 1988 hielden een reünie. Op welke school zaten ze? c. Piersonschool in Hengelo.

10 Laura van Kaam keert in oktober na bijna elf maanden terug op het podium. Als supportact van wie? b. Erwin Nijhoff.

11 Van welk poppodium is Joris Bengevoord, burgemeester van Winterswijk, lid van de raad van toezicht? a. 013

12 Wat was de man aan het doen in het bosperceel in Hummelo, waar hij de botten vond van de acht jaar vermiste dakloze Ger Homma?

c. Hij speurde naar fazanten.

13Hoeveel mensen werden geholpen met de organen van de 13-jarige voetballer Tijmen uit 's-Heerenberg die overleed op het veld? c. 8.

14Hoe heet de eerste directeur van schouwburg Amphion? b. Marius Boogaard.

15 Kees Koolen mag geen megastal in Wichmond beginnen. Wat wilde Koolen daar nog meer doen dan koeien houden? a. Runderembryo's.

16 Albert Westerman (75) overleed. Met welk kledingmerk boekte de Lichtenvoordenaar succes? c. State of Art.

17CDA bleef de grootste partij in de Achterhoek na de gemeenteraadsverkiezingen. Waar werd een lokale partij de grootste? c. Oude IJsselstreek

18Een goudjakhals bleek uiteindelijk toch niet gezien in de bossen rond Ruurlo. Waarom werd dit nepnieuws verspreid? a. Als waarschuwing tegen teken.

19 Restaurant De Gulle Waard werd bekend door Nel Schellekens. Hoe heet de zaak na de verkoop? c. De Gulle Smid.

20 Waar staat een replica van de synagoge die ooit in Terborg heeft gestaan? b. Mevo Horon.

21 Een Winterswijkse marinier deed in 1977 mee aan de bestorming van de door Molukkers gegijzelde trein in De Punt. Wat is zijn naam? b. John Titahena.

22 Welk dorp (met buitengebied) was in augustus door droogte het meest ontgroend van Nederland? a. Steenderen.

23 Welk café in Doesburg moest dicht vanwege ongewenst levensgedrag van de eigenaar? b. Caldo e Freddo.

24 FC Gelre bestaat niet meer. Voorzitter Harald Wilhelm trok de stekker uit de club. Waar kennen we Wilhelm ook nog van? b. Zaakwaarnemer van Wasiu Taiwo.

25 De Zelhemse muziekvereniging Union hief zich vlak voor een jubileum op bij gebrek aan leden. Welk jubileum was dat? a. 100-jarig bestaan.

26 Burgemeester Annette Bronsvoort maakte bekend dat Oost Gelre een stedenband aanknoopt. Met welke stad? c. Amsterdam.

27 Over de grens worden ook geldautomaten opgeblazen. Hoe heet een geldautomaat in het Duits? a. Geldausgabeautomat.

28In januari stierf de bekende Doetinchemse zwerver Geza Hamori. In een grijs verleden beoefende hij een zaalsport. Welke? a. Handbal.

29 Wat wapperde er in het najaar op het slagveld van de Italiaanse stad Palmanova? a. De vlag van Grolle.

30 Richard en Marco Jansen openden café De Jongens in Hengelo. Wat is de oorspronkelijke naam van het etablissement dat hier sinds 1972 zit? b. Café Marktzicht.

31 Na een jaar keerden bewoners van het verbouwde zorgcentrum Sydehem terug in Zeddam. Wat was hun tijdelijke onderkomen? c. Het Weerdje in Doetinchem.

32Wat wordt niet beoefend op het nieuwe Sportpark Zuid in Aalten? a. Tennis.

33 Met wie vormde Herman 'met één been' Limbeek uit Beek een onafscheidelijk muzikaal duo? a. Karel Salenbrink.

34 Het vrieshuis voor de Aviko in Steenderen komt er. Hoe hoog wordt het bedoelde vrieshuis? b. 35 meter.

35 Wat deelde de politie uit in Gendringen om in gesprek te komen met burgers? b. Snert.

36 De beste Hema van Nederland staat in...? a. Winterswijk.

37 Welke coffeeshop mag van de rechter niet meer open? c. 't Rotterdammertje.

38 Waarom raakte het Aaltense raadslid Willem Bruil kort voor de verkiezingen zijn zetel kwijt? a. Hij was op wens van zijn vrouw al naar Varsseveld verhuisd.

39 Oost Gelre wil een premie geven voor inwoners die een sociale uitkering ruilen voor een betaalde baan. Hoeveel geld krijgen ze? c. 500 euro en een half jaar later nog eens 1.000 euro.

40De KBO in Keijenborg vierde het 50-jarig jubileum. Met welke show deed de ouderenbond dat? b. Bruidsjurken.

41 De restauratie van molen Hermien in Harreveld is afgerond. Hoeveel nieuwe eikenhouten schaliën kreeg de molen? c. 18.000.

42 De laatste telg van een architectenfamilie stierf. De halve Doetinchemse binnenstad is door hen ontworpen. Hoe heet de familie? c. Ovink.

43 Hoe heet de theatervoorstelling over De Graafschap? a. Veur Altied.

44 Wat is het beoogde nieuwe evenemententerrein in Doetinchem? c. De parkeerplaats bij de D-toren.

45 Welk Montferlands dorp neemt de kerk niet over van de Gabriëlparochie? b. Kilder.

46 In oktober gaat de veerpont tussen Bronkhorst en Brummen uit de vaart. Wat is de reden? a. Het water staat te laag.

47 Hoeveel bezoekers kunnen er in 2019 meer dan nu naar de Zwarte Cross? b. 1.500 extra per dag

48 Welke winkel komt er in de voormalige V&D in Doetinchem? c. H&M.

49 Hoe heet de Graafschap-doelman die als 31-jarige debuteerde in de eredivisie? a. Agil Etemadi.