Achterhoekse onderbuik gevoed door Randstedelijke ‘import’

BORCULO - De Achterhoeker zit helemaal niet te wachten op mensen uit de Randstad. Deze xenofobe reactie lijkt op te maken uit een peiling van deze krant. De aangekondigde campagne om mensen vanuit het westen naar de Achterhoek te halen, werkt averechts. Of is het een onderbuikgevoel dat oplaait op Twitter en Facebook?

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Import. Zo werden vroeger nieuwkomers in Achterhoekse dorpen genoemd en dat was niet positief bedoeld. Daarbij ging het om mensen die uit de stad kwamen. Import die het bestond te mopperen over de stank van uitgereden mest op het land. Kortom, volk dat maar beter in de stad kon blijven.



In de praktijk viel het vaak best mee met die stedelingen. Maar datzelfde onderbuikgevoel speelt op nu de Achterhoek (de zeven gemeenten die mede de Achterhoek Ambassadeurs vormen) een campagne aankondigt om Randstedelingen te bewegen naar deze regio te komen.



Menig Achterhoeker of buitenstaander verbaast zich over de xenofobie, oftewel vreemdelingenhaat, die zich uit op Twitter en Facebook. Of deze haat er echt is, is maar de vraag. ‘Dit kan niet anders dan een aanzienlijke minderheid zijn’, twittert Wouke van Scherrenburg, die dertien jaar geleden de Randstad inruilde voor Doetinchem. ‘Ik ben hier enorm hartelijk ontvangen en hoorde nooit dit soort ‘nationalistische’ geluiden, integendeel!’.

Achterhoekse jeugd als slachtoffer

Maar er is ook een groep criticasters met argumenten: ze vrezen dat de Achterhoekse jeugd slachtoffer wordt van de komst van westerlingen. Juist die jeugd moet, in de strijd tegen de krimp, behouden blijven voor de Achterhoek en kan in de regio amper een huis vinden. Sterker, de westerlingen – die hun woning duur hebben verkocht – jagen de huizenprijzen op.

Huizen voor de jeugd zijn er inderdaad te weinig, maar of dat door de westerlingen komt? Zeker is dat de jongste NVM-cijfers van vorige week uitwijzen dat een huis in Doetinchem en omstreken gemiddeld voor 298.000 euro van de hand gaat. Landelijk ligt dat aanzienlijk hoger: 365.000 euro. Met de aankondiging van de campagne wordt overigens ook gezegd dat er voor de eigen jeugd moet worden gebouwd.

Gevecht tegen de krimp

Waarom wil de Achterhoek campagne voeren om mensen uit de Randstad hierheen te halen? Dat is een bijna automatische reflex, sinds de Achterhoek vanaf 2007 gevecht levert in de strijd tegen de bevolkingskrimp. Die krimp heeft zich al geuit in sluiting van basisscholen en fusies van voetbalclubs in kleine dorpen.

Een krimp ook die tot gevolg heeft dat in Doetinchem een proces gaande is om de drie traditionele middelbare scholen terug te brengen tot twee. Simpelweg omdat in 2016 maar twee derde van het aantal kinderen is geboren van het aantal 12-jarigen dat op dat moment de drie scholen bevolkte.

Volledig scherm In n Doetinchem is een proces gaande om de drie traditionele middelbare scholen terug te brengen tot twee. Het Houtkamp College is er daar één van. © Jan Ruland van den Brink

Een van de argumenten om campagne te voeren in de Randstad is om zo werkenden hiernaartoe te krijgen. In de Achterhoek Visie 2030 (gepubliceerd in maart 2019) staat dat er – omdat we vergrijzen – tot 2025 27.000 nieuwe mensen nodig zijn om de beroepsbevolking op peil te houden. 7000 van hen moeten universitair- of hbo-geschoold zijn. Het lijkt een illusie te denken dat deze 27.000 mensen van buiten hier naartoe komen. Maar met een campagne zou in elk geval gericht gezocht kunnen worden in onder meer de Randstad.

Eerste groei in 15 jaar

Quote Of de Randstede­lin­gen die hier naar toe komen, onze vacatures invullen is ook maar afwachten De campagne komt op een moment dat de zeven Achterhoekse gemeenten niet langer krimpen, maar voor het eerst sinds anderhalf decennium stevig groeien. Liefst met 550 inwoners ten opzichte van het jaar ervoor, zo bleek op 1 januari.



Niet omdat hier plots meer mensen worden geboren: het sterftecijfer is hoger dan het geboortecijfer. Wel omdat – vanwege corona – mensen vanuit het overvolle westen hier naartoe komen, omdat op het platteland meer ruimte is, online werken prima blijkt te kunnen en de huizen goedkoper zijn.



Of deze trend met een campagne versterkt moet worden, is de vraag. En of de Randstedelingen die hier naartoe komen, onze vacatures invullen, is ook maar afwachten. Net of deze nieuwkomers kinderen krijgen, want mogelijk gaat het vooral om pensionado’s.

Opgestoken middelvinger

Hoe dan ook komt de onderbuik vooral over als een opgestoken middelvinger naar nieuwkomers vanuit de Randstad. Dat is nu net wat een regio die de krimp amper voorbij is, niet wil.

Al kan het ook zijn dat de gemiddelde Achterhoeker helemaal niet wakker ligt van de krimp en het prima vindt om 5 kilometer verder te reizen naar de basisschool of gefuseerde voetbalclub in het buurtdorp. Zich rond 2035 senang voelt als een op de drie Achterhoekers ouder is dan 65 jaar. En er - in het ergste geval - ook geen punt van maakt als straks het bedrijf waar hij of zij werkt, hier geen werknemers meer vindt en verhuist naar een regio waar die werknemers wel zijn.