Achterhoekse onderbuik gevoed door Randstedelijke ‘import’

Import. Zo werden vroeger nieuwkomers in Achterhoekse dorpen genoemd en dat was niet positief bedoeld. Daarbij ging het om mensen die uit de stad kwamen. Import die het bestond te mopperen over de stank van uitgereden mest op het land. Kortom, volk dat maar beter in de stad kon blijven.



In de praktijk viel het vaak best mee met die stedelingen. Maar datzelfde onderbuikgevoel speelt op nu de Achterhoek (de zeven gemeenten die mede de Achterhoek Ambassadeurs vormen) een campagne aankondigt om Randstedelingen te bewegen naar deze regio te komen.



Menig Achterhoeker of buitenstaander verbaast zich over de xenofobie, oftewel vreemdelingenhaat, die zich uit op Twitter en Facebook. Of deze haat er echt is, is maar de vraag. ‘Dit kan niet anders dan een aanzienlijke minderheid zijn’, twittert Wouke van Scherrenburg, die dertien jaar geleden de Randstad inruilde voor Doetinchem. ‘Ik ben hier enorm hartelijk ontvangen en hoorde nooit dit soort ‘nationalistische’ geluiden, integendeel!’.