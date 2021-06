Achterhoekse oplossing voor overvol stroomnet: ‘Groene energie opslaan en pas terugleveren als het nodig is’

OVER DE GRENS Brandweer hele nacht druk met kelder­brand onder woningen: 100.000 euro schade, geen gewonden

22 juni In de kelders onder een twee-onder-eenkapwoning aan de Körnerstrasse in het Duitse Bocholt is in de nacht van maandag op dinsdag brand uitgebroken. De bewoners van de twee gezinswoningen bleven ongedeerd. Volgens de politie bedraagt de schade minimaal 100.000 euro.