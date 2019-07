Achterhoekse oranjevrouwen steunen Leeuwinnen tot in de finale: ‘Nooit gedacht’

Het was een pure gok, om al begin dit jaar kaartjes voor de halve finales en finale te kopen. Maar die pakt voorlopig perfect uit voor de voetballende vrouwen van Longa’30, nu de Leeuwinnen in de finale staan. ,,We hadden nooit gedacht dat ze zo ver zouden komen, het is natuurlijk prachtig dat we goed hebben gegokt met kaartjes voor de finale”, zegt Maaike Tetelepta.



De 27-jarige mid-mid – zeg maar de ‘nummer 10’ – van het eerste dameselftal van de Lichtenvoordse voetbalvereniging is één van de acht Longa-vrouwen die zondag in het stadion in Lyon zit om de beste voetbalsters van Nederland naar een unieke wereldtitel te schreeuwen. ,,We zitten achter de goal. Hopelijk spelen ze de tweede helft onze kant op”, zegt Tetelepta.



Daar hebben de vrouwen grote kans opnieuw in beeld te komen, net zoals tijdens de halve finale tegen Zweden. In blessuretijd waren de Lichtenvoordse dames toen kort te zien, een opvallend zevental in dezelfde shirts. ,,Nee, niet onze oranje voetbaltenues van Longa, haha. We dragen allemaal hetzelfde shirt van het Nederlands elftal”, zegt Tetelepta.