Achterhoekse pastoor Peter Ambting naar Utrecht na terugkeer uit Amerika

DOETINCHEM - Peter Ambting (48) wordt pastoor in Utrecht. De geboren Achterhoeker krijgt de parochie Licht van Christus onder zich in Vleuten-De Meern, gemeente Utrecht.

Ambting – afkomstig uit Beek in Montferland – was pastoor in Doetinchem van 2009 tot 2017. Na een aantal fusies gaf hij destijds leiding aan Maria Laetitia, de megaparochie in de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek. Ambting openbaarde zich als een daadkrachtig pastoor die als een van de eersten in de regio overging tot het sluiten en verkopen van kerkgebouwen, genoodzaakt door het teruglopende kerkbezoek.

In 2017 had Ambting er genoeg van als een soort ‘manager die kerken sloot’ te moeten optreden, ook omdat hij daarmee niet veel vrienden maakte. In de zomer van dat jaar emigreerde hij naar de Verenigde Staten om intrek te nemen in het Norbertijnenklooster in Green Bay (Wisconsin). Dit onder meer omdat hij het bestaan als pastoor eenzaam vond.

Na vier jaar terug in Doetinchem

Ambting noemde destijds zijn emigratie ‘een besluit voor de eeuwigheid’. Maar daar kwam hij van terug: na vier jaar besloot hij toch terug te keren naar Nederland.

Afgelopen 15 augustus nam de pastoor afscheid in Green Bay en begin september was hij terug in Doetinchem, waar hij tijdelijk onderdak had in een bed & breakfast in de binnenstad. Dit in afwachting van het besluit van het bisdom Utrecht, dat een nieuwe parochie voor hem zocht.

Die is nu gevonden in Vleuten-De Meern, waar hij pastoor Los (74) opvolgt. Die was liefst dertig jaar actief in deze Utrechtse parochie.

Los verlaat de parochie op 7 december. Ambting, die verhuist naar de pastorie in De Meern waar hij ook gaat wonen, begint vervolgens 8 december op zijn nieuwe plek.