De provincie Gelderland en de vijf deelnemende gemeenten betalen mee aan het project. Het gaat om Montferland, Berkelland, Oude IJsselstreek, Bronckhorst en Doetinchem. Opgave is nog (beperkt) mogelijk via www.zonnigebedrijven.nl. Bekeken wordt waarom bepaalde bedrijven en sectoren wel of niet overgaan tot realisatie van een groot zonnedak, en of de doelstelling om in 2030 energieneutraal te zijn, wordt gehaald.

Installateurs

AGEM verkoopt zelf geen zonnepanelen. “Wij zijn juist door de gemeenten en de provincie ingeschakeld om een onafhankelijk advies te kunnen geven. Indien een bedrijf tot de conclusie komt dat het technisch en financieel haalbaar is, proberen wij ze wel te wijzen op goede regionale installateurs die het zonnedak kunnen plaatsen. Zo stimuleren we ook de Achterhoekse economie. Het versterken van de regio is tenslotte onderdeel van de doelstelling van AGEM!", aldus projectleider Paul Wallerbos.

Uitdagingen

Wallerbos: “‘Elke doelgroep heeft wel zijn specifieke uitdagingen. Bij agrariërs is de aanwezigheid van asbest en de ligging in het buitengebied vaak een extra en soms onoverkomelijke kostenpost, terwijl de grotere bedrijfsdaken nog wel eens constructieve problemen hebben, oftewel onvoldoende draagkracht.”