Achterhoekse politie jaagt op zware criminelen: ‘Lukt steeds beter, maar nog onvoldoende’

,,Het lukt ons steeds beter, maar we vinden dat het nog steeds onvoldoende is”, zegt Patrick de Koeijer, chef van het politieteam Achterhoek-West (Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek). ,,We hebben niet de indruk dat we alles beet hebben, hoewel er een aantal succesjes zijn geboekt het afgelopen jaar.”



Zo werd in juni in het buitengebied van Baak een drugslab ontdekt en zijn in november in Lichtenvoorde twee jonge drugsdealers gearresteerd, na een maandenlang onderzoek. De Achterhoekse politie hoopt het komende jaar meer van dat soort successen te kunnen melden.



Dat lukt alleen als daar vol op wordt ingezet. De Koeijer. ,,Ondermijningszaken worden altijd als eerste opgepakt en gaan voor op andere meldingen.”



Mogelijk worden daardoor aangiftes van eenvoudige zaken zoals vernieling pas later opgepakt, of zelfs helemaal niet. ,,Dat is uiteraard niet onze intentie, maar het gaat onvermijdelijk gebeuren”, zegt De Koeijer.