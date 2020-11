Achterhoekse scholen blijven ondanks besmettingen open

,,Als de situatie blijft zoals het nu is, sluiten we geen scholen", zegt Maria van Hattum, bestuursvoorzitter van Achterhoek VO waaronder zeventien Achterhoekse middelbare scholen vallen. ,,We zetten in op fysiek onderwijs, ook omdat de ervaring ons heeft geleerd dat online onderwijs minder goed is dan les geven in de klas. Maar mocht het virus verder oplaaien in de regio dan sluit ik niet uit dat ook wij scholen moeten sluiten.”