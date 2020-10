Achterhoekse scholen over mondkapjesadvies: ‘Dat wordt een hele klus’

Bestuursvoorzitter Maria van Hattum van Achterhoek VO is bij dat overleg. ,,Er stond toevallig een seminar gepland op deze vrijdagochtend. Dat kunnen we nu goed gebruiken om dit advies te bespreken. Zo’n mondkapjesadvies is natuurlijk snel geformuleerd. Maar voor ons als koepel en de aangesloten scholen betekent het nogal wat. Er komt een boel bij kijken.”



,,Voor wie ga je de mondkapjes verplicht stellen. Voor leerlingen, ook voor docenten. Wat doe je als iemand weigert een mondmasker te dragen. Hoe ga je daarmee om? Wie zorgt voor de mondkapjes. Doe we dat als school of zorgen de leerlingen er zelf voor? Er zijn veel vragen te beantwoorden.” Van Hattum verwacht in de loop van vrijdag helderheid te hebben welke kant het opgaat bij de scholen van Achterhoek VO.



Ed de Graaf van het Gerrit Komrij (ook Achterhoek VO) is directeur facilitair: ,,Als we iets gaan doen met mondkapjes zal dat op zijn vroegst in de loop van volgende week zijn. We hebben het er morgen (vrijdag, red.) over.”