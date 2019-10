Achterhoekse sokken lopen als een tierelier

De vlag die speciaal voor de streek werd ontworpen, hebben veel Achterhoekers in de armen gesloten. Ze bestellen al net zo gretig sokken met dezelfde groene banen. In nog geen maand zijn meer dan duizend paar Achterhoekse sokken verstuurd, al dan niet in Achterhoeks cadeaupapier.

Kansloos

En er volgen zeker nog meer producten met de Achterhoekse vlag, zegt Dion Teloh (23), die op 10 september de groene sok op de markt bracht. ,,Nadat die vlag er vorig jaar kwam, dacht ik al snel dat sokken het ook goed zouden doen'', verklaart Teloh, inmiddels communicatiemedewerker bij de Sportservice Doetinchem, maar toen nog student. ,

,Ik ben zelf nogal gek op sokken met een leuk ontwerp. Maar in mijn omgeving vond iedereen het een kansloos project.'' Toen na enkele maanden nog niemand op het idee was gekomen om Achterhoekse sokken op de markt te brengen, besloot hij het toch zelf te gaan doen en ze waren vanaf de eerste dag een hit.

Bekende Achterhoekers als Bennie Jolink (Normaal) en voetballer Ted van de Pavert lopen op de groen-wit gestreepte sokken. De Achterhoekse rockband De Boetners trad er zaterdagavond voor duizenden mensen mee op in Heelweg. Zelfs het tweede team van volleybalvereniging Orion uit Doetinchem vond het geen punt om onder hun oranje-blauwe tenue allemaal op de gifgroene sokken te lopen.

Hobby

Het is een uit de hand gelopen hobby en dat moet het ook blijven, zegt Teloh, die er samen met twee vrienden een klein startkapitaaltje in stak.

De kosten zijn er nu wel uit, maar wat hij ermee verdient, weet hij nog niet. ,,We zijn pas een paar weken bezig en het gaat allemaal zo hard! de financiën moet ik nog allemaal een beetje op een rijtje zetten."

Hij zegt ook niet van plan te zijn van het Achterhoekse beeldmerk een verdienmodel te maken. ,,Ik ben gewoon een rasechte Achterhoeker die het leuk vindt om dat uit te dragen en anderen ook de gelegenheid te geven dat op deze manier te laten zien."

De hobby is inmiddels wel zover uit de hand gelopen dat hij een paar avonden per week zoet is met het opnemen en versturen van de bestellingen.

Streekproducten

De sokken zijn niet alleen op trotsopdeachterhoek.nl te koop, ze liggen inmiddels ook bij enkele winkels met streekproducten en VVV-vestigingen. ,,We gaan nog wel wat meer producten bedenken in de Achterhoekse kleuren. Het eerste idee hebben we al: een wintermuts. Die voegen we binnenkort aan het assortiment toe."

En mocht er iets niet goed gaan met de bestelling, dan worden typisch Achterhoekse methoden toegepast. 'Dat lossen we dan op een nuchtere manier op', schrijft Teloh op de site.