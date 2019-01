Achterhoekse stapavond begint steeds vroeger: ‘Eten, borrelen en dj combineren’

Wietplanta­ge met straatwaar­de van 2 ton opgerold in hartje Vorden

25 januari VORDEN - De politie heeft vrijdagmiddag een wietkwekerij met 2.500 planten opgerold in hartje Vorden. De kwekerij zat in twee compartimenten in een schuur achter een winkelpand aan de Zutphenseweg. Op het terrein tussen winkelpand - waarin voorheen Barendsen Tuinmachines gevestigd was - en schuur is een 67-jarige man uit uit Rozendaal bij Arnhem aangehouden door de politie.