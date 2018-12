Achterhoekse Stef speelt met Britse muziekgiganten

Ronnie Lane. Niet iedereen zal hem kennen. ,,Dat maakt het soms moeilijk om uit leggen, hoe bijzonder dit is’’, vertelt Stef Woestenenk uit Vorden. Lane schreef nummers voor de bands Small Faces en Faces. Songs als Lazy Sunday (Lazy Sunday afternoon, i’ve got no mind to worry) en All Or Nothing. Lane bedacht de tekst, speelde de bas in, trad mee op maar bleef altijd op de achtergrond. De grootste en bekendste muzikanten roemen hem nog altijd in hun spotlights, als een groot muziekinspirator. Neem Eric Clapton, Ron Wood, evenals Pete Townshend van The Who.

MS

Stef Woestenenk schreef in 2017 het boek Loepzuiver. Hij vatte zijn trektocht langs muzikanten uit Amerika en Europa samen, die in de jaren 60 en 70 de muziek veranderden. ,,Ik kon niet om Ronnie Lane heen. Maar helaas was die al overleden aan multiple sclerose. De boerderij in Wales waar hij zijn nummers schreef, bestond nog. Die bezocht ik.’’ En hij ontmoette muzikanten Charlie Hart en Steve Simpson, vrienden en ex-bandgenoten van Lane. ,,Dat klikte. Ik wil later in Nederland graag eens nummers spelen van Lane, met andere muzikanten. Wie kende het werk beter van Lane dan Charlie en Steve. Ik belde ze, en ja… Dat zagen ze wel zitten.’’

Aanstaand weekeinde is het zo ver, de mannen komen dan over. Woestenenk doet tweemaal een tribute aan Lane. ,,Eentje in mijn woonplaats Vorden, dat is zondag 9 december om 15.00 uur. Een dag eerder sta ik in De Hip, in Deventer. Dan beginnen we om 21.00 uur.’’

Jolink

Woestenenk: ,,Steve en Charlie zijn geweldige muzikanten. Vooral ook veelzijdig. Ze spelen op viool, trekzak, gitaar en mandoline. We zullen tussen nummers door korte verhalen vertellen en spelen veel country, folk en blues. Ik hoop die avond met een groep mensen weer dichterbij Ronnie Lane te komen. Hij en zijn werk… Het is te goed om vergeten te worden.’’

Woestenenk is lang niet de enige Achterhoeker die Lane nog kent. ,,Af en toe praat ik eens wat bij met Bennie Jolink. Ik ken hem een beetje. Hij is ook een grote fan van Lane. Vooral van het nummer All Or Nothing.’’