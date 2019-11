Achterhoekse strooptocht langs filialen Action in ‘Opsporing verzocht’

De man verstopte de spullen onder zijn kleding. De diefstallen werden in april en mei van dit jaar gepleegd. Dat gebeurde volgens de politie in filialen van een winkelketen in Winterswijk, Aalten, Dinxperlo, Ulft en Varsseveld. De uitzending is dinsdagavond om 20.30 uur op NPO1. Na de uitzending worden alle foto’s, teksten en bewakingsbeelden op www.politie.nl geplaatst.