Achterhoekse studenten kunnen per luxe touringcar naar Saxion

OM eist flinke gevangenis­straf­fen na asbestsane­rin­gen in de Achterhoek

9 september ZWOLLE - Het Openbaar Ministerie heeft maandag in de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot 2 jaar – waarvan 8 maanden voorwaardelijk- geëist tegen twee verdachten die asbest op een onveilige manier uit woningen sloopten. Die saneringen vonden plaats in de Achterhoek en in Noord-Brabant.