Achterhoekse terrassen weer open: hoera, we mogen weer!

Agenten ernstig bedreigd in Neede: drie aanhoudin­gen

30 mei NEEDE - Een vervelend incident voor de politie in Berkelland in de nacht van vrijdag op zaterdag. Dienders werden tijdens hun dienst in Neede ernstig bedreigd toen ze bij de auto-eigenaren verhaal gingen halen. Drie personen zijn daarbij in de boeien geslagen.