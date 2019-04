Achterhoekse thuiszorgorganisatie Helpgewoon groeit als kool

video Door Jan (26) zingen 72.000 man Oerend Hard op Wembley: ‘Had niet verwacht dat het zó hard ging’

11:37 Het legendarische concert van Queen tijdens Live Aid in London in 1985 doet sinds deze week wel heel erg Achterhoeks aan. Sinds twee dagen circuleert een bewerkte versie van het concert op internet waarbij voorman Freddie Mercury het nummer ‘Oerend Hard’ van Normaal zingt. Jan Broedersz uit Medemblik is de maker van de video die al honderdduizenden keren is bekeken.