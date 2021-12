Achterhoekse twist: Suzan & Freek stoten Normaal van de troon in de Top 2000

Grote verrassingen, zoals in 2019 toen boeren met acties het nummer De Boer Dat Is De Keerl op plek 9 kregen, zijn er dit jaar niet. De muzikale ode aan de boeren staat echter nog steeds in de lijst, maar een heel stuk lager: op plek 464.



Bijna honderd plekken hoger komen Suzan & Freek wél nieuw de lijst binnen, met het nummer De Overkant, op plek 381. Deze lofzang op de Achterhoek maakten ze samen met rapper Snelle. Suzan & Freek, van oorsprong afkomstig uit Zieuwent en Harreveld, komen daarnaast met nóg twee nummers nieuw in de lijst: Weg Van Jou en Goud. De andere twee nummers waarmee het duo scoort zijn Als het Avond is en Blauwe Dag.



Normaal staat in de Top 2000 verder met Deurdonderen, Alie, Ik Bun Moar Een Eenvoudige Boerenlul en natuurlijk de klassieker Oerend Hard.