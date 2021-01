Achterhoekse vergulder werkt voor basiliek Sint-Jan in Den Bosch: ‘Een grote klus’

OVER DE GRENS | UPDATE Vermist meisje (13) uit Wüllen dankzij tip in goede gezondheid terecht na zoektocht met heli en hond

13 januari Een 13-jarig meisje uit het Duitse Wüllen dat sinds dinsdagmiddag 15.30 uur vermist werd, is in goede gezondheid aangetroffen. Dat heeft de Duitse politie laten weten. Het kind is gevonden nadat een getuige die het politiebericht van de vermissing had gelezen het meisje zag en zich meldde.