Achterhoekse vlag krijgt plek op nieuw uitshirt De Graafschap

Restaurato­ren in actie te zien in Beltrumse parochie­kerk

12:50 BELTRUM - De jaarlijkse zomeropenstelling van de Beltrumse kerk in juli en augustus is deze zomer extra interessant: met een beetje geluk kunnen bezoekers de restauratoren in actie zien, die bezig zijn om de muurschilderingen te herstellen en te conserveren.