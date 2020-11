Achterhoekse Voedselbank gaat volgend jaar pas echt de gevolgen van corona zien

EIBERGEN - Elke eerste dinsdag van de maand staan vrijwilligers voor de Oude Mattheüskerk in Eibergen om spullen in te zamelen voor de Voedselbank. Sinds corona gebeurt dit niet langer meer voor de kerkdienst. "We trekken nu een veel bredere groep aan.”

Om de zoveel minuten komt er iemand aangefietst met een gevulde boodschappentas aan het stuur. Ienke Spoor bijvoorbeeld, ze komt een tas vol voedingsmiddelen brengen: koffie, een rookworst, jam, appelmoes, hagelslag. "Ik las het berichtje in de krant en dacht: ach, ik heb nog wel het een en ander aan voorraad staan", vertelt de Eibergse. "Zo kun je iets kleins doen voor een ander, ja toch?"

Gouden idee

Vrijwilligers van de diaconie Jacqueline Westhuis en Albertine Kokkeler nemen de spullen in en stapelen volle kratten op elkaar. Per toerbeurt draaien de vrijwilligers van de kerk op de maandelijkse morgen 'voedselbankdienst'. "Voordat de coronacrisis uitbrak, deden we dit voorafgaand aan de kerkdienst op zondagmorgen", zegt Albertine. "Tijdens de lockdown bedachten we dat het ook anders kan, sindsdien is het eens per maand op dinsdagmorgen. En zien we dus dat er veel meer Eibergenaren op af komen, eigenlijk een gouden idee dus."

Sardientjes

Jacqueline: "Vanmorgen, toen ik aankwam, hing er zelfs al een tas aan de deur van de kerk. Met blikjes sardientjes en zelfs een blikje 0.0 bier." Ze lacht. "Beetje vreemde combinatie, hè. Overigens nemen we geen alcoholhoudende drank in, hoor. Alleen houdbare producten of toiletartikelen. En er staat hier ook een bus waar geld in gestopt kan worden ten behoeve van de Voedselbank Oost-Achterhoek. Die maken natuurlijk ook allerlei kosten.”

350 klanten

Er maken rond de 350 gezinnen c.q. personen gebruik van de Voedselbank Oost-Achterhoek, weten de Eibergse vrouwen. "Alles wat we hier inzamelen, gaat naar het distributiecentrum in Lichtenvoorde waar pakketten worden samengesteld. Die worden dan weer rondgebracht naar de verschillende uitgifteplekken, waar mensen die er gebruik van kunnen maken, ze op kunnen halen." Wie in aanmerking wil komen voor de Voedselbank, moet dit aanvragen via de sociale dienst van de gemeente.

Financieel leed

Vooralsnog heeft corona er niet voor gezorgd dat er een toename is aan klanten, weet Westhuis. "In de Achterhoek althans niet, landelijk wordt hier wel alarm over geslagen. Wij verwachten dat er volgend jaar pas echt te merken is wat er nu door corona wordt veroorzaakt aan financieel leed." Het brengen van spullen is meer dan welkom, verzekeren de twee. "Sinds een tijdje zie je dat supermarkten echt de strijd tegen verspilling zijn aangegaan en minder producten overhouden. Dat betekent automatisch ook minder voor de Voedselbank." Er komt alweer een vrouw aangefietst, een 'vaste donateur' zo blijkt. "Ik kom altijd even wat brengen, dat zit helemaal in mijn systeem. Als er een actie twee-halen-een-betalen is, denk ik automatisch: oh eentje voor mezelf, eentje voor de Voedselbank. En ik doe er altijd iets lekkers voor de kinderen bij...”

De eerstvolgende inzameling is dinsdagmorgen 1 december van 10.00 tot 11.30 uur.